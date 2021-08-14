В Очакові водний скутер вискочив на пірс з відпочивальниками. Одна людина постраждала

Внаслідок пригоди жінка з тілесними ушкодженнями була доставлена до медичного закладу, передає Еспресо.TV.



"Подію кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 276 ККУ "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту", - інформує відділ комунікації поліції Миколаївської області.



Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.



Усі обставини події встановлюються.









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