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В Очакові водний скутер вискочив на пірс з відпочивальниками. Одна людина постраждала

14 серпня, 2021 субота
18:30
Кримінал

Сьогодні, 14 серпня 2021 року, на міському пляжі Очакова (Миколаївщина) керманич водного скутера наїхав на пірс, де знаходились відпочивальники

Внаслідок пригоди жінка з тілесними ушкодженнями була доставлена до медичного закладу, передає Еспресо.TV.

"Подію кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 276 ККУ "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту", - інформує відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Усі обставини події встановлюються.




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