В Очакові водний скутер вискочив на пірс з відпочивальниками. Одна людина постраждала
Сьогодні, 14 серпня 2021 року, на міському пляжі Очакова (Миколаївщина) керманич водного скутера наїхав на пірс, де знаходились відпочивальники
Внаслідок пригоди жінка з тілесними ушкодженнями була доставлена до медичного закладу, передає Еспресо.TV.
"Подію кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 276 ККУ "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту", - інформує відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
Усі обставини події встановлюються.
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