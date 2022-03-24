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Головна війна з Росією В Одесі безпритульний знайшов і передав поліції протитанковий гранатомет

В Одесі безпритульний знайшов і передав поліції протитанковий гранатомет

24 березня, 2022 четвер
21:50

В Одесі безпритульний знайшов у покинутій будівлі ручний протитанковий гранатомет

Про це повідомляє "Суспільне.Одеса", передає Еспресо. TV.

Зазначається, що чоловік заявив про знахідку, скориставшись кнопкою тривожного виклику, поліція охорони вилучила зброю.

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