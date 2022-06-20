В Одесі чути вибухи

Про це йдеться в застосунку "єТривога", а також повідомляє Суспільне.

Тривогу в місті оголосили о 7:20, одразу ж після цього і пролунали вибухи.

Суспільне також повідомляє про дим над Одесою.

Офіційних підтверджень поки немає. Деякі пабліки пишуть про збиття ракети силами ППО.

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