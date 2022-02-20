В Одесі горів коледж

Про це передає Думська.net.

"Одеські рятувальники гасять пожежу на даху двоповерхової будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що на Успенській вулиці", - йдеться у повідомленні на сайті видання.

У ДСНС поінформували, що існувала загроза розповсюдження вогню на сусідній будинок.

Площа пожежі - 200 кв. м. За даними ДСНС, будівля не експлуатується. Договір оренди давно припинено.

Організовано безперебійне постачання води на першому, другому та горищному поверхах.



О 19:40 пожежу було повністю ліквідовано.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb