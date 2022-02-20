В Одесі горів коледж
Ввечері у неділю, 20 лютого 2022 року, в Одесі сталася пожежа у будівля коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу
Про це передає Думська.net.
"Одеські рятувальники гасять пожежу на даху двоповерхової будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що на Успенській вулиці", - йдеться у повідомленні на сайті видання.
У ДСНС поінформували, що існувала загроза розповсюдження вогню на сусідній будинок.
Площа пожежі - 200 кв. м. За даними ДСНС, будівля не експлуатується. Договір оренди давно припинено.
Організовано безперебійне постачання води на першому, другому та горищному поверхах.
О 19:40 пожежу було повністю ліквідовано.
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