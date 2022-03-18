В Одесі лунають вибухи, - Суспільне

Про це пише Суспільне.



"В Одесі чутно вибухи", - повідомило видання.



Інформація про місце вибухів відсутня.

Нагадаємо, близько 6:30 18 березня у Львові та околицях міста пролунали декілька вибухів.

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