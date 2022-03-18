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У Львові та околицях міста лунають вибухи

18 березня, 2022 п'ятниця
06:43

Бльзько 6:30 18 березня у Львові та околицях міста пролунали декілька вибухів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Інформації про місце вибухів - немає. Мешканців Львова та околиць міста просять залишатись в укритті до закінчення повітряної тривоги.

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Львів
львівщина
Львівська область
російська агресія
вибухи
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