У Львові та околицях міста лунають вибухи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Інформації про місце вибухів - немає. Мешканців Львова та околиць міста просять залишатись в укритті до закінчення повітряної тривоги.

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