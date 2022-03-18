У Львові та околицях міста лунають вибухи
Бльзько 6:30 18 березня у Львові та околицях міста пролунали декілька вибухів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Інформації про місце вибухів - немає. Мешканців Львова та околиць міста просять залишатись в укритті до закінчення повітряної тривоги.
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