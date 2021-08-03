В Одесі на вулиці застрелили чоловіка, розпочато поліцейську операцію "Сирена"

Про це повідомляє прес-служба поліції.



Правопорушник з місця події втік на автомобілі Mercedes сріблястого кольору. Від отриманого поранення потерпілий помер.



Для встановлення місця знаходження та затримання зловмисника в місті введена спеціальна поліцейська операція "Сирена".



За фактом умисного вбивства поліцейські розпочали провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові заходи.

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