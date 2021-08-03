В Одесі на вулиці застрелили чоловіка, розпочато поліцейську операцію "Сирена"
3 серпня у дворі багатоповерхівки в Одесі на вулиці Малиновського невідомий вистрілив у чоловіка
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Правопорушник з місця події втік на автомобілі Mercedes сріблястого кольору. Від отриманого поранення потерпілий помер.
Для встановлення місця знаходження та затримання зловмисника в місті введена спеціальна поліцейська операція "Сирена".
За фактом умисного вбивства поліцейські розпочали провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові заходи.
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