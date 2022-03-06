В Одесі оперний співак виконав захисникам гімн України. Відео

Про це повідомили у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу, інформує Еспресо.TV.



"Найпопулярніша пісня нині - Гімн України лунає в середмісті Одеси наживо. Виконує оперний співак одеської опери Анатолій Оскома. Підспівують воїни 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. ….згинуть наші вороженьки, як роса на сонці… Слава Україні! Разом до перемоги!", - написали у 28-й окремій мехбригаді.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb