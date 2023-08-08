Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Пішли назустріч бізнесу, внесли зміни до спільного наказу. Відтепер заклади громадського харчування можуть, за бажанням, працювати до 23:00", - йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що обмеження залишаються щодо розважальних заходів, і нагадали про те, що гучна музика, прожектори та дискотеки мають закінчуватися до 22:00.

Кіпер зазначив, що своєю чергою бізнес пообіцяв дотримуватися правил безпеки та відповідально дбати про персонал, який має вчасно добиратися додому.