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В Одесі продовжили роботу кафе та ресторанів

8 серпня, 2023 вiвторок
13:32
Суспільство львівський ресторан

В Одесі та області буде продовжено час роботи кафе та ресторанів до 23:00. Проте обмеження зберігають для гучної музики, дискотек та прожекторів

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Пішли назустріч бізнесу, внесли зміни до спільного наказу. Відтепер заклади громадського харчування можуть, за бажанням, працювати до 23:00", - йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що обмеження залишаються щодо розважальних заходів, і нагадали про те, що гучна музика, прожектори та дискотеки мають закінчуватися до 22:00.

Кіпер зазначив, що своєю чергою бізнес пообіцяв дотримуватися правил безпеки та відповідально дбати про персонал, який має вчасно добиратися додому.

  • 18 червня в Одесі заборонили роботу клубів та інших розважальних закладів на території міста у період з 22:00 до 09:00.

Одеса
Одещина
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