Відтепер розважальні заклади в Одесі працюватимуть до 22:00
У період з 22:00 до 9:00 на території міста Одеси заборонили роботу клубів та інших розважальних закладів
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Окрім цього, також заборонили використання світлових засобів, що погіршують демаскувальні ознаки території, звукового обладнання, акустичних систем та інших музичних засобів.
- 17 червня стало відомо, що влада Одеси заборонила жителям купатися у водоймах області та ловити рибу. У воді знайшли велику кількість небезпечних інфекцій.
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