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Війна з Росією: хроніка
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В Одесі прогриміли вибухи

19 квітня, 2023 середа
02:20
Війна з Росією

У ніч з 18 на 19 квітня жителі Одеси чули вибухи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За словами жителів Одеси, вибухи було чути в районі 1:50 та 2:10. Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 01:47.

Коментарів від офіційної влади станом на 2:20 - немає.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук поширив невеликий вірш, який може натякати на роботу ППО.

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