В Одесі прогриміли вибухи
У ніч з 18 на 19 квітня жителі Одеси чули вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За словами жителів Одеси, вибухи було чути в районі 1:50 та 2:10. Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 01:47.
Коментарів від офіційної влади станом на 2:20 - немає.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук поширив невеликий вірш, який може натякати на роботу ППО.
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- 18 квітня в районі Запоріжжя сили ППО знешкодили 6 безпілотників, ще одного збито в околицях Дніпра.
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