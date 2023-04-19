В Одесі прогриміли вибухи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За словами жителів Одеси, вибухи було чути в районі 1:50 та 2:10. Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 01:47.

Коментарів від офіційної влади станом на 2:20 - немає.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук поширив невеликий вірш, який може натякати на роботу ППО.

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