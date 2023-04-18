У Запорізькій області збили 5 "шахедів"
Очільники офісу президента та Запорізької ОВА повідомили, що в Запорізькій області збито п'ять іранських дронів-камікадзе. Докладніше читайте у статті
Про це Андрій Єрмак написав у своєму телеграмі.
"В Запорізькій області було збито 5 "шахедів"", - лаконічно написав Єрмак.
Згодом цю інформацію підтвердили в Запорізькій ОВА.
"Вечір наших героїв, які 24/7 боронять українське небо. Свою майстерність сили ППО показали над запорізькою землею: ворожі "бляшанки" сьогодні успішно приземлені. Дякуємо нашим військовим, які захистили мирні оселі. Зберігайте спокій та любіть Україну. Ми переможемо!", - написав Юрій Малашко.
Про успішну роботу ППО також повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв:
"Сьогодні ввечері у Запоріжжі майстерно спрацювали наші Сили протиповітряної оборони. Низький уклін українським воїнам, які "прикривають" небо над нашим містом!"
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