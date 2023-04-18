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Війна з Росією: хроніка
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У Запорізькій області збили 5 "шахедів"

18 квітня, 2023 вiвторок
22:22
Війна з Росією Шахед

Очільники офісу президента та Запорізької ОВА повідомили, що в Запорізькій області збито п'ять іранських дронів-камікадзе. Докладніше читайте у статті

Про це Андрій Єрмак написав у своєму телеграмі.

"В Запорізькій області було збито 5 "шахедів"", - лаконічно написав Єрмак.

Згодом цю інформацію підтвердили в Запорізькій ОВА.

"Вечір наших героїв, які 24/7 боронять українське небо. Свою майстерність сили ППО показали над запорізькою землею: ворожі "бляшанки" сьогодні успішно приземлені. Дякуємо нашим військовим, які захистили мирні оселі. Зберігайте спокій та любіть Україну. Ми переможемо!", - написав Юрій Малашко.

Про успішну роботу ППО також повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв:

"Сьогодні ввечері у Запоріжжі майстерно спрацювали наші Сили протиповітряної оборони. Низький уклін українським воїнам, які "прикривають" небо над нашим містом!"

Запоріжжя
ППО
безпілотник
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