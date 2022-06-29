Про це повідомляє в телеграмі пресслужба Збройних Сил України.

Рашисти запустили в Одесу ракети. Вибух пролунав ще до оголошення повітряної тривоги.

Одну з ракет, які запустили окупанти по Одеській області, збили. Проте друга - влучила.

Жителів міста просять утриматися від фото, відео та повідомлень про місце влучання ракети.

Зранку 29 червня війська РФ влучили у багатоповерхівку у Миколаєві. Внаслідок цього щонайменше чотири людини загинуло.