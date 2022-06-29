В Одесі пролунав вибух, піднялася хмара диму
У середу, 29 червня, в Одесі пролунав вибух, над містом піднялася хмара диму
Про це повідомляє в телеграмі пресслужба Збройних Сил України.
Рашисти запустили в Одесу ракети. Вибух пролунав ще до оголошення повітряної тривоги.
Одну з ракет, які запустили окупанти по Одеській області, збили. Проте друга - влучила.
Жителів міста просять утриматися від фото, відео та повідомлень про місце влучання ракети.
- Зранку 29 червня війська РФ влучили у багатоповерхівку у Миколаєві. Внаслідок цього щонайменше чотири людини загинуло.
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