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В Одесі розігнали проросійську акцію під червоними прапорами
У суботу, 12 лютого 2022 року, в середмісті Одеси було зірвано проведення акції політичної сили, що вимагає скасувати декомунізацію, відмовитися від курсу України на членство у НАТО та ЄС, а також повернутися до радянських поглядів на українську історію
Про це передає Еспресо.TV з посиланням на одеську інтернетгазету Думська.net.
Мітинг мав відбутися перед будівлею Одеської ОДА.
На заваді проведення акції, як зазначається, стали "невідомі".
Видання наводить фото розкиданих на асфальті й пошматованих червоних прапорів учасників заходу, а також обклеєного написами "Холуї Путіна" авто організаторів.
"Сьогодні в Одесі збиралася мітингувати сепарська партія "Держава". Вони занепокоєні мовним питанням (якого немає), також не подобається їм декомунізація. А найголовніше, це те що вони вважають війну з РФ - громадянським конфліктом.
"Невідомі" патріоти та вітер зробили свою справу.
"Недолугі погубили навіть свої ганчірки", - наводить подробиці відомий одеський громадський активіст, голова "Вуличного фронту" Дем'ян Ганул.
"Молоді люди знесли палатку й провели виховну бесіду з лідером партії", - зазначає своєю чергою Odessa online.
Після цього, як наголошується, "мітингарі покидали прапори та розійшлися".
"Мітингарями" ж, як видно на світлинах від Odessa online, були здебільшого юні хлопці у спортивному одязі, що закривали свої обличчя медичними масками.
Довідка
Емблемою партії "Держава" є символ радянської пропаганди - значок "Зроблено в СРСР".
А ось витяги з розміщеної на їхньому сайті партійної програми:
"всебічне об'єднання слов'янських народів як основи для інтернаціоналізму, миру на планеті та гармонійного співіснування";
"надання російській мові статусу другої національної або статусу мови міжнаціонального спілкування"
"блокування втягування України в НАТО і ЄС".
Партію очолює Дмитро Василець, якого після початку російського збройного вторгнення було заарештовано СБУ та засуджено за підігрування пропаганді країни-агресора. Пізніше апеляційний суд скасував вирок.
У розгоні сьогоднішньої акції він звинуватив "одеських націоналістів".
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