В Одесі військовий намагався вкоротити собі віку, його шпиталізували
Військовослужбовець однієї з військових частин на Одещині, озброєний зарядженим пістолетом, зачинився у квартирі знайомої, де перебувала і сама жінка, і її неповнолітня дитина
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Як зазначено в повідомленні, чоловік відмовився відчинити двері, коли з ним намагалися поспілкуватися офіцери військової частини. Він висловлював небажання жити й повідомив, що має намір покінчити з життям, порізав собі руки та стікає кров'ю.
Відтак офіцери військової частини викликали поліцію, оскільки запідозрили, що озброєний чоловік у неадекватному стані. Щоб убезпечення жінку та дитину й не допустити самогубства, двері відчинили примусово.
Чоловіка доправили до військового шпиталю. Жінка та дитина не постраждали. Обставини інциденту вивчають правоохоронці. Наразі в Силах оборони півдня України зазначили, що чоловік мав намір вкоротити собі віку на тлі проблем в особистому житті.
Раніше видання "Думська" повідомило, що подія трапилася в Одесі, у квартирі п'ятиповерхівки на вулиці Івана та Юрія Лип. Чоловік, імовірно, перебував під дією наркотичних речовин.
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