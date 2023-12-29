В Одесі військовий намагався вкоротити собі віку, його шпиталізували

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Як зазначено в повідомленні, чоловік відмовився відчинити двері, коли з ним намагалися поспілкуватися офіцери військової частини. Він висловлював небажання жити й повідомив, що має намір покінчити з життям, порізав собі руки та стікає кров'ю.

Відтак офіцери військової частини викликали поліцію, оскільки запідозрили, що озброєний чоловік у неадекватному стані. Щоб убезпечення жінку та дитину й не допустити самогубства, двері відчинили примусово.

Чоловіка доправили до військового шпиталю. Жінка та дитина не постраждали. Обставини інциденту вивчають правоохоронці. Наразі в Силах оборони півдня України зазначили, що чоловік мав намір вкоротити собі віку на тлі проблем в особистому житті.

Раніше видання "Думська" повідомило, що подія трапилася в Одесі, у квартирі п'ятиповерхівки на вулиці Івана та Юрія Лип. Чоловік, імовірно, перебував під дією наркотичних речовин.