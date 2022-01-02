В Одесі затримали напівоголоненого чоловіка з рушницею
Пізно ввечері 1 січня 2022 року співробітники "Муніципальної варти" затримали в середмісті Одеси чоловіка, який розгулював вулицею в одних спортивних штанях та з рушницею в руках
Його помітили біля поста "Воронцовський". До того ж, він був босоніж, передає місцева газета Думська.net.
Муніципали затримали чоловіка, 1981 року народження, та викликали патрульних.
Затриманого доправлено до Приморського райвідділку.
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