В Одесі затримано кількох людей, яких підозрюють у причетності до диверсійно-розвідувальних груп ворога
На Одещини тривають роботи з виявлення ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Було затримано кілька громадян, нині їх причетність до ДРГ уточнюється
Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму зверненні.
"Хочу нагадати, що в регіоні постійно проводиться контрдиверсійна робота. За підсумками цієї роботи затримано кількох осіб, причетність яких до диверсійно-розвідувальних груп противника зараз уточнюється. Проводяться відповідні оперативно-слідчі дії", - сказав він.
За його словами, в зоні постійної уваги перебуває ділянка, яка знаходиться недалеко від Придністровського регіону Молдови.
"Хоча є імітація певних дії з боку російських окупантів, але наші Сили оборони тримають руку на пульсі, і готові відповісти та будь-які, і навіть збройні провокації", - наголосив спікер ОВА.
Братчук наголосив, що ніч проти 17 травня в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але обстрілів не було. У регіоні зберігається висока ймовірність нанесення військами РФ ракетних ударів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.59Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе