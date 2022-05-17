Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму зверненні.

"Хочу нагадати, що в регіоні постійно проводиться контрдиверсійна робота. За підсумками цієї роботи затримано кількох осіб, причетність яких до диверсійно-розвідувальних груп противника зараз уточнюється. Проводяться відповідні оперативно-слідчі дії", - сказав він.

За його словами, в зоні постійної уваги перебуває ділянка, яка знаходиться недалеко від Придністровського регіону Молдови.

"Хоча є імітація певних дії з боку російських окупантів, але наші Сили оборони тримають руку на пульсі, і готові відповісти та будь-які, і навіть збройні провокації", - наголосив спікер ОВА.

Братчук наголосив, що ніч проти 17 травня в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але обстрілів не було. У регіоні зберігається висока ймовірність нанесення військами РФ ракетних ударів.

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