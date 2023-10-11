В Одесі завершується купальний сезон, - ОВА
Температура води у Чорному морі знижується до 18 градусів, тож купальний сезон в Одесі добігає кінця
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Температура води у морі поступово знижується до 18 градусів. А це означає, що купальний сезон завершується", - зазначив він.
Голова ОВА подякував жителям Одеси та області і гостям регіону за дотримання правил безпеки під час оздоровлення на офіційних пляжах, а також комунальним службам, рятувальникам та бізнесу за підготовку, пильність і взаємодопомогу.
"Передусім дякуємо нашим військовим за цю можливість! Маємо надію, що наступний купальний сезон ми відкриємо вчасно, а не лише на оксамитовий період". - наголосив Кіпер.
- Нагадаємо, 12 серпня в Одесі офіційно відкрили для купання та оздоровлення перші шість пляжів.
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