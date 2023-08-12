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В Одесі відкрили для купання перші шість пляжів

12 серпня, 2023 субота
11:22
Суспільство Одеса пляж

Перші шість пляжів офіційно відкрили для купання та оздоровлення в Одесі

Про це в telegram повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" Едуардом Москальовим наказ про доступ людей до моря", - написав Кіпер.

За його словами, для оздоровлення та відпочинку вже відкриті пляжі "Калетон", "Ікра", "Чайка", інклюзивний пляж та два муніципальні пляжі (район 14 Фонтану та 10 Фонтану). Зокрема Кіпер додав, що в міру проходження перевірок список з часом доповнюватиметься.

Людям дозволено перебувати на пляжах із 08:00 до 20:00.

  • Міністерство охорони здоров'я попередило, що на дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин та надало список рекомендацій, як уберегти себе.
  • Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив у коментарі Еспресо, що станом на 13 червня на підтоплених унаслідок підриву Каховської ГЕС територіях не виявили жодного холерного вібріона, патогенного для людини. Також немає підтверджених випадків холери в жодній з областей України. А вже 14 червня в Українському національному центрі екології моря спрогнозували, що внаслідок підриву Каховської ГЕС - Одещина може забути про курортний сезон на рік.
  • Станом на 5 липня щоденний моніторинг поверхневих водойм на півдні України, який проводять після підриву Каховської ГЕС, показав, що майже 35% проб води не відповідають гігієнічним нормам.
  • 7 серпня в Одеській ОВА заявили, що готові надати людям доступ до пляжів, оскільки якість води в Чорному морі стабілізувалася.
Україна
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