В Одесі відкрили для купання перші шість пляжів
Перші шість пляжів офіційно відкрили для купання та оздоровлення в Одесі
Про це в telegram повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" Едуардом Москальовим наказ про доступ людей до моря", - написав Кіпер.
За його словами, для оздоровлення та відпочинку вже відкриті пляжі "Калетон", "Ікра", "Чайка", інклюзивний пляж та два муніципальні пляжі (район 14 Фонтану та 10 Фонтану). Зокрема Кіпер додав, що в міру проходження перевірок список з часом доповнюватиметься.
Людям дозволено перебувати на пляжах із 08:00 до 20:00.
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