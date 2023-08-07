"Вода відповідає санітарним нормам": в Одеській ОВА готові надати доступ до пляжів
В Одеській ОВА заявили, що готові надати людям доступ до пляжів, оскільки якість води в Чорному морі стабілізувалася
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Теракт росіян на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на сьогодні констатуємо, що якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам", - написав він.
Так Кіпер підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі. Він також зазначив, що пляжі задля безпеки повинні бути обладнані:
- захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін;
- спостережно-рятувальними постами;
- буями;
- засобами гучного мовлення;
- наявними поблизу укриттями.
Відтак до 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-дністровська та Ізмаїльська РВА повинні провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті ж, хто не встигне, може подати пізніше.
"Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі в світі пляжі", - наголосив Кіпер.
- Міністерство охорони здоров'я попередило, що на дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин та надало список рекомендацій, як уберегти себе.
- Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив у коментарі Еспресо, що станом на 13 червня на підтоплених унаслідок підриву Каховської ГЕС територіях не виявили жодного холерного вібріона, патогенного для людини. Також немає підтверджених випадків холери в жодній з областей України. А вже 14 червня в Українському національному центрі екології моря спрогнозували, що внаслідок підриву Каховської ГЕС - Одещина може забути про курортний сезон на рік.
- Станом на 5 липня щоденний моніторинг поверхневих водойм на півдні України, який проводять після підриву Каховської ГЕС, показав, що майже 35% проб води не відповідають гігієнічним нормам.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.87
Купівля 36.87Продаж 37.58
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе