Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Теракт росіян на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на сьогодні констатуємо, що якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам", - написав він.

Так Кіпер підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі. Він також зазначив, що пляжі задля безпеки повинні бути обладнані:

захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін;

спостережно-рятувальними постами;

буями;

засобами гучного мовлення;

наявними поблизу укриттями.

Відтак до 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-дністровська та Ізмаїльська РВА повинні провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті ж, хто не встигне, може подати пізніше.

"Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі в світі пляжі", - наголосив Кіпер.