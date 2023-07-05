На півдні гігієнічним нормам не відповідають майже 35% проб з поверхневих водойм, - МОЗ
Щоденний моніторинг поверхневих водойм на півдні України, який проводять після підриву Каховської ГЕС, показав, що майже 35% проб води не відповідають гігієнічним нормам
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Щоденний моніторинг водойм відбувається у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Воду для дослідження відбирають вздовж річкового річища Інгулу, Інгульця, Південного Бугу, лиманів Дніпра в зоні затоплення внаслідок руйнування дамби, вздовж морського узбережжя та Каховського водосховища.
Загалом гігієнічним вимогам не відповідають 540 з 1 604 проб. Спеціалісти зафіксували перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників. Зокрема, у пробах води виявили сальмонелу, яйця та личинки гельмінтів, кишкову паличку та ротавірус. Найбільш значні відхилення від показників - на Одещині.
"Через забруднення води поверхневих водойм в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях заборонено купання. Під суворою забороною також вилов риби на цих територіях та збір мертвої риби у місцях масового мору. Вона може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини. Жоден зі способів приготування не може зробити таку рибу безпечною", - йдеться у повідомленні.
- Міністерство охорони здоров'я попередило, що на дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин та надало список рекомендацій, як уберегти себе.
- Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив у коментарі Еспресо, що станом на 13 червня на підтоплених унаслідок підриву Каховської ГЕС територіях не виявили жодного холерного вібріона, патогенного для людини. Також немає підтверджених випадків холери в жодній з областей України.
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