Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Щоденний моніторинг водойм відбувається у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Воду для дослідження відбирають вздовж річкового річища Інгулу, Інгульця, Південного Бугу, лиманів Дніпра в зоні затоплення внаслідок руйнування дамби, вздовж морського узбережжя та Каховського водосховища.

Загалом гігієнічним вимогам не відповідають 540 з 1 604 проб. Спеціалісти зафіксували перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників. Зокрема, у пробах води виявили сальмонелу, яйця та личинки гельмінтів, кишкову паличку та ротавірус. Найбільш значні відхилення від показників - на Одещині.

"Через забруднення води поверхневих водойм в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях заборонено купання. Під суворою забороною також вилов риби на цих територіях та збір мертвої риби у місцях масового мору. Вона може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини. Жоден зі способів приготування не може зробити таку рибу безпечною", - йдеться у повідомленні.