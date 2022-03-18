В Одесі завершують формування стратегічного запасу продовольства, – ОВА
Наразі на Одеському продуктовому складі ОВА накопичено близько 150 тонн продуктів першої необхідності
Про це повідомляє пресслужба ОВА.
Сьогодні, 18 березня, в Одесі голова обласної військової адміністрації Максим Марченко та мер Геннадій Труханов провели нараду з питань забезпечення життєдіяльності міста в умовах війни.
"Ключовим питанням стало забезпечення життєдіяльності Одеси: функціонування комунальних підприємств, які відповідають за енерго-, водо- і теплопостачання, а також логістичних центрів, де формується запас продуктів харчування, та мережі супермаркетів. Учасники наради акцентували увагу на взаємодії з військовими структурами", – зазначають у пресслужбі.
Наразі на Одеському продуктовому складі ОВА накопичено близько 150 тонн продуктів першої необхідності, в тому числі цукру, макаронів, згущеного молока, рису, м’ясних і рибних консервів. Продовжується завезення до логістичного центру борошна та підготовка до переробки кількох десятків тонн м’яса.
"При формуванні запасів продовольства перевагу надаємо регіональним підприємствам-постачальникам", – додав Марченко.
- Нагадаємо, українські захисники близько 5:00 в п'ятницю, 18 березня, в небі над Одеською областю збили крилату ракету, запущену з моря.
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