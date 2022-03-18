В Одесі завершують формування стратегічного запасу продовольства, – ОВА

Про це повідомляє пресслужба ОВА.



Сьогодні, 18 березня, в Одесі голова обласної військової адміністрації Максим Марченко та мер Геннадій Труханов провели нараду з питань забезпечення життєдіяльності міста в умовах війни.

"Ключовим питанням стало забезпечення життєдіяльності Одеси: функціонування комунальних підприємств, які відповідають за енерго-, водо- і теплопостачання, а також логістичних центрів, де формується запас продуктів харчування, та мережі супермаркетів. Учасники наради акцентували увагу на взаємодії з військовими структурами", – зазначають у пресслужбі.

Наразі на Одеському продуктовому складі ОВА накопичено близько 150 тонн продуктів першої необхідності, в тому числі цукру, макаронів, згущеного молока, рису, м’ясних і рибних консервів. Продовжується завезення до логістичного центру борошна та підготовка до переробки кількох десятків тонн м’яса.



"При формуванні запасів продовольства перевагу надаємо регіональним підприємствам-постачальникам", – додав Марченко.

Нагадаємо, українські захисники близько 5:00 в п'ятницю, 18 березня, в небі над Одеською областю збили крилату ракету, запущену з моря.