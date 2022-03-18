В Одеській області збили російську ракету морського базування, – речник голови ОВА
Українські захисники близько 5:00 в п'ятницю, 18 березня, в небі над Одеською областю збили крилату ракету, запущену з моря
Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Сьогодні, 18 березня, о 5 годині ранку у небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ збита ворожа крилата ракета морського базування", – йдеться у повідомленні.
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- У Києві в багатоповерхівку в Подільському районі влучив уламок збитої ракети, одна людина загинула.
- Також писали, що українські військові знищили російський Тигр із високопосадовцем і БТР з десантом.
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