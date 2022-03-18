В Одеській області збили російську ракету морського базування, – речник голови ОВА

Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Сьогодні, 18 березня, о 5 годині ранку у небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ збита ворожа крилата ракета морського базування", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові ракетним обстрілом зруйновано навчальний комплекс вишу, одна людина загинула.

Сьогодні вранці у Львові пролунало кілька вибухів. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, ракети російсько-окупаційних обстріляли район Львівського авіаремонтного заводу.

У Києві в багатоповерхівку в Подільському районі влучив уламок збитої ракети, одна людина загинула.

Також писали, що українські військові знищили російський Тигр із високопосадовцем і БТР з десантом.