У Харкові ракетним обстрілом зруйновано навчальний комплекс вишу, одна людина загинула

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 18 березня близько 8:40 у Харкові внаслідок ворожого обстрілу зазнав сильних руйнувань шестиповерховий навчальний корпус вищого навчального закладу, а також постраждали два сусідні житлові будинки.

"Загинула одна особа, 11 постраждало та одна людина знаходиться під завалами. В двох житлових будинках пожежі ліквідовано. Інформація уточнюється", - поінформували у ДСНС.

Заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у коментарі УП уточнив, що внаслідок обстрілу було зруйновано будівлю Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України.



Нагадаємо, 17 березня у Харкові після обстрілу окупантами сталася пожежа на ринку "Барабашово".

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