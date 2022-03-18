У Харкові ракетним обстрілом зруйновано навчальний комплекс вишу, одна людина загинула
О 8:40, 18 березня, у Харкові внаслідок російського ракетного обстрілу постраждали будівля вищого навчального закладу та житлові будинки, одна людина загинула
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що 18 березня близько 8:40 у Харкові внаслідок ворожого обстрілу зазнав сильних руйнувань шестиповерховий навчальний корпус вищого навчального закладу, а також постраждали два сусідні житлові будинки.
"Загинула одна особа, 11 постраждало та одна людина знаходиться під завалами. В двох житлових будинках пожежі ліквідовано. Інформація уточнюється", - поінформували у ДСНС.
Заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у коментарі УП уточнив, що внаслідок обстрілу було зруйновано будівлю Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України.
- Нагадаємо, 17 березня у Харкові після обстрілу окупантами сталася пожежа на ринку "Барабашово".
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