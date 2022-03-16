3 загиблих, 5 постраждалих: у Харкові після обстрілу окупантами загорівся ринок

Про це повідомляють на офіційному Telegram-каналі ДСНС.



За попередньою інформацією, 16 березня внаслідок обстрілів російськими окупантами на території торгівельних павільйонів місцевого ринку виникла пожежа.

Її площа становила близько 3 тис. 600 м кв.



У результаті обстрілу загинуло 3 особи. Ще 5 осіб отримали поранення.

За інформацією ДСНС, о 16:20 пожежу на території ринку було ліквідовано.

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