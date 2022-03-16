3 загиблих, 5 постраждалих: у Харкові після обстрілу окупантами загорівся ринок
У Харкові після обстрілу російськими окупантами загорівся місцевий ринок, є загиблі
Про це повідомляють на офіційному Telegram-каналі ДСНС.
За попередньою інформацією, 16 березня внаслідок обстрілів російськими окупантами на території торгівельних павільйонів місцевого ринку виникла пожежа.
Її площа становила близько 3 тис. 600 м кв.
У результаті обстрілу загинуло 3 особи. Ще 5 осіб отримали поранення.
За інформацією ДСНС, о 16:20 пожежу на території ринку було ліквідовано.
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