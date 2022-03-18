Українські військові знищили російський Тигр із високопосадовцем і БТР з десантом, - командування ССО
ССО в засідці знищили російський Тигр із високопосадовцем і БТР-82 з десантом
Про це заявило командування ССО ЗСУ.
На світанку 18 березня група ССО України провела засідку в тилу російських окупантів.
"Влучним вогнем з NLAW, ліквідовано російський Тигр з високопосадовцем 35 армії, а також дистанційним підривом ТМ-62 було знищено БТР-82 з десантом", - повідомили в Силах спецоперацій.
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