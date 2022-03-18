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Головна війна з Росією Росіяни завдали ракетного обстрілу по авіаремонтному заводу у Львові, - Садовий
Оновлено

Росіяни завдали ракетного обстрілу по авіаремонтному заводу у Львові, - Садовий

18 березня, 2022 п'ятниця
08:41

Уранці 18 березня російські військові обстріляли ракетами та знищили авіазавод біля аеропорту Львова, жертв немає

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий.

"Кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено", - розповів він.

Мер зауважив, що активну роботу заводу завчасно зупинили, тому наразі людських жертв немає. 

На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби.



"Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту.
Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна", - повідомив він раніше.

Мер додав, що ситуацію на місці уточнюють та згодом опублікують інформацію про неї. Він закликав громадян бути обережними, виконувати вказівки під час повітряної тривоги й не поширювати фото з місця обстрілів.
 

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Новини
Львів
аеропорт
Андрій Садовий
російські військові
авіаремонтний завод
окупанти
ракети
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