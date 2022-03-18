Росіяни завдали ракетного обстрілу по авіаремонтному заводу у Львові, - Садовий
Уранці 18 березня російські військові обстріляли ракетами та знищили авіазавод біля аеропорту Львова, жертв немає
Про це заявив мер Львова Андрій Садовий.
"Кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено", - розповів він.
Мер зауважив, що активну роботу заводу завчасно зупинили, тому наразі людських жертв немає.
На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби.
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