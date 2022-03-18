Росіяни завдали ракетного обстрілу по авіаремонтному заводу у Львові, - Садовий

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий.



"Кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено", - розповів він.



Мер зауважив, що активну роботу заводу завчасно зупинили, тому наразі людських жертв немає.



На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби.





"Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту.

Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна", -



Мер додав, що ситуацію на місці уточнюють та згодом опублікують інформацію про неї. Він закликав громадян бути обережними, виконувати вказівки під час повітряної тривоги й не поширювати фото з місця обстрілів.

"Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту.Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна", - повідомив він раніше.Мер додав, що ситуацію на місці уточнюють та згодом опублікують інформацію про неї. Він закликав громадян бути обережними, виконувати вказівки під час повітряної тривоги й не поширювати фото з місця обстрілів.

Нагадаємо, близько 6:30 18 березня у Львові та околицях міста пролунали декілька вибухів.

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