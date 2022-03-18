У Києві в багатоповерхівку в Подільському районі влучив уламок збитої ракети, одна людина загинула
Близько 8:00, 18 березня, внаслідок влучання уламка збитої ракети у багатоповерхівку в Подільському районі столиці одна людина загинула, четверо осіб - травмовані
Про це повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталось загоряння у житловому будинку Подільського району Києва.
"18 березня о 8:04 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння у п'ятиповерховому житловому будинку, що у Подільському районі столиці. Вогнеборці встановили, що сталось загоряння з першого по третій поверхи. О 09:14 пожежу було ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що за попередньою інформацією, врятовано 12 осіб, евакуйовано 98.
Одна людина загинула, ще четверо осіб травмовано.
- Нагадаємо, близько 8:00, 18 березня, російські окупанти обстріляли житловий квартал у Подільському районі столиці.
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