У Києві в багатоповерхівку в Подільському районі влучив уламок збитої ракети, одна людина загинула

Про це повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталось загоряння у житловому будинку Подільського району Києва.

"18 березня о 8:04 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння у п'ятиповерховому житловому будинку, що у Подільському районі столиці. Вогнеборці встановили, що сталось загоряння з першого по третій поверхи. О 09:14 пожежу було ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що за попередньою інформацією, врятовано 12 осіб, евакуйовано 98.

Одна людина загинула, ще четверо осіб травмовано.

