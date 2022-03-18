У Києві окупанти обстріляли житловий квартал у Подільському районі
Близько 8:00, 18 березня, російські окупанти обстріляли житловий квартал у Подільському районі столиці
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі. На місці вже працюють рятувальники та медики. Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
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