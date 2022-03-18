У Києві окупанти обстріляли житловий квартал у Подільському районі

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі. На місці вже працюють рятувальники та медики. Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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