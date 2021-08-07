В Одесі зупинили озброєного "Глоком" мопедиста, - ЗМІ
7 серпня 2021 року на вулиці Чорноморського Козацтва в Одесі правоохоронцями було зупинено мопед Suzuki
При цьому у 34-річного водія в багажному відсіку знайшли пістолет з витягнутою обоймою. Кулі лежали окремо, передає Еспресо.TV.
"Дозволу на носіння зброї чоловік не мав", - зазначає з цього приводу одеська агенція Українська Служба Інформації.
За її даними, на місце викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції для з'ясування всіх обставин.
Додаткових подробиць від Нацполіції наразі немає.
Як видно на світлинах, це пістолет марки Glock.
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