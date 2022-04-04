В одному переліку з Соросом: прем'єр Угорщини Орбан назвав Зеленського опонентом
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав опонентами президента України Володимира Зеленського, засновника фонду "Відродження" Джорджа Сороса та "бюрократів Брюсселя"
Про це він заявив у зверненні до своїх прихильників після ймовірної перемоги його партії "Фідес" на парламентських виборах в Угорщині, передає УНІАН.
"Ми до кінця життя пам'ятатимемо цю перемогу, тому що нам довелося битися з величезною кількістю супротивників: місцевими лівими, міжнародним лівим крилом, бюрократами Брюсселя, усіма грошима та інститутами імперії Сороса, міжнародними ЗМІ, а також українським президентом. У нас ніколи не було стільки опонентів (Орбан використав слово "opponents", яке можна перекласти і як "противники" – прим.) одночасно", - сказав Орбан.
Зеленський критикує угорську владу за блокування санкцій проти РФ через вторгнення до України, позицію щодо "закриття неба" і заборону транзиту зброї для ЗСУ через територію Угорщини.
- В Угорщині пройшли парламентські вибори, згідно з першими результатами, партія "Фідес" чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана набрала 60% голосів.
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