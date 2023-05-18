Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Такі кадрові призначення свідчать про те, що в окупантів є труднощі з пошуком достатньої кількості колаборантів, які можуть виконувати таку роботу, а також про недовіру Кремля до місцевих зрадників на тимчасово окупованих територіях", - пояснили в ЦНС.

Там зазначили, що українське підпілля вже має в своєму розпорядженні списки російських гастролерів, тож усі вони понесуть відповідальність.