В окупаційні адміністрації на сході України призначають росіян: місцевим колаборантам РФ не довіряє
Росіяни призначають своїх чиновників на керівні посади в окупаційних адміністраціях тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Такі кадрові призначення свідчать про те, що в окупантів є труднощі з пошуком достатньої кількості колаборантів, які можуть виконувати таку роботу, а також про недовіру Кремля до місцевих зрадників на тимчасово окупованих територіях", - пояснили в ЦНС.
Там зазначили, що українське підпілля вже має в своєму розпорядженні списки російських гастролерів, тож усі вони понесуть відповідальність.
- Колаборанти тікають із тимчасово окупованого півдня України.
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