В окупованому Бердянську стався вибух у штабі організації колаборантів, що активно готується до "референдуму"
В окупованому Бердянську стався вибух у штабі колаборантської організації "Мы вместе с Россией", яка готується до псевдореферендуму
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Окупований Бердянськ. Біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией", яка активно бере участь в підготовці до псевдореферендуму сьогодні зранку щось вибухнуло", - наголосили у відомстві.
Інформації про постраждалих наразі немає.
- 6 серпня у Бердянську партизани організували підрив біля захопленого росіянами міськвідділу поліції.
- 14 серпня місцеві партизани попередили, що не зупиняться й будуть і надалі підривати російських військових.
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