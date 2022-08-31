Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Окупований Бердянськ. Біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией", яка активно бере участь в підготовці до псевдореферендуму сьогодні зранку щось вибухнуло", - наголосили у відомстві.

Інформації про постраждалих наразі немає.

6 серпня у Бердянську партизани організували підрив біля захопленого росіянами міськвідділу поліції.

14 серпня місцеві партизани попередили, що не зупиняться й будуть і надалі підривати російських військових.

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