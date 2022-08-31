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Головна війна з Росією В окупованому Бердянську стався вибух у штабі організації колаборантів, що активно готується до "референдуму"

В окупованому Бердянську стався вибух у штабі організації колаборантів, що активно готується до "референдуму"

31 серпня, 2022 середа
14:21
війна з Росією Вибух у штабі колаборантів у Бердянську

В окупованому Бердянську стався вибух у штабі колаборантської організації "Мы вместе с Россией", яка готується до псевдореферендуму

Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Окупований Бердянськ. Біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией", яка активно бере участь в підготовці до псевдореферендуму сьогодні зранку щось вибухнуло", - наголосили у відомстві.

Інформації про постраждалих наразі немає.

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окуповані території
Запорізька область
колаборанти
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