В окупованому Донецьку стався вибух на нафтобазі

Про це повідомляють "Новини Донбасу".

Про інцидент заявив так званий "мер" міста Олексій Кулемзін. Вибух стався на нафтобазі Кіровського району.

У соціальних мережах з'явилися відео з місця інциденту. На кадрах помітно як внаслідок пожежі в небо здіймається стовп диму.