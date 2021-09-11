В окупованому Донецьку стався вибух на нафтобазі
В суботу, 11 вересня, в окупованому росіянами Донецьку стався вибух на нафтобазі
Про це повідомляють "Новини Донбасу".
Про інцидент заявив так званий "мер" міста Олексій Кулемзін. Вибух стався на нафтобазі Кіровського району.
У соціальних мережах з'явилися відео з місця інциденту. На кадрах помітно як внаслідок пожежі в небо здіймається стовп диму.
- Нагадаємо, 16 липня у районі залізничної станції Мушкетово в окупованому Донецьку прогримів вибух.
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