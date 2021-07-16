В окупованому Донецьку стався вибух на газопроводі біля залізничної станції
У районі залізничної станції Мушкетово в окупованому Донецьку прогримів вибух, на місці одразу виникла пожежа
Про це повідомляє "Остров".
Інцидент стався на газопроводі близько 14:30 в районі залізничної станції "Мушкетово". Після вибуху почалася сильна пожежа, на місце прибули пожежники.
Інформації щодо постраждалих немає.
Причина вибуху також не повідомляється.
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