В окупованому Донецьку стався вибух на газопроводі біля залізничної станції

Про це повідомляє "Остров".



Інцидент стався на газопроводі близько 14:30 в районі залізничної станції "Мушкетово". Після вибуху почалася сильна пожежа, на місце прибули пожежники.



Інформації щодо постраждалих немає.



Причина вибуху також не повідомляється.



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