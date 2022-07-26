Центр стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднив відео пожежі у telegram.

"Ранок не ранок, без смаженої русні. Всім переможного дня. Слава Україні! Підготовка до цього концерту в Донецьку була дуже ретельною, тому і такий "яскравий" результат", - прокоментували відео в центрі.

Російські ЗМІ повідомили, що пожежа спалахнуло на нафтобазі в Будьонівському районі Донецька. Горять цистерни паливом, вогонь від пожежі видно у кількох районах міста, полум'я у висоту сягає 20 м.

Окупаційна влада Донецька стверджує, що пожежа спалахнула о 2:20 по внаслідок українського обстрілу. По Будьонівському району нібито було випущено три снаряди калібру 155 мм.

23 липня, українські захисники знищили три бази окупантів на території Херсонської, Донецької і Луганської областей.

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