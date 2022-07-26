English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В окупованому Донецьку вночі спалахнула нафтобаза

В окупованому Донецьку вночі спалахнула нафтобаза

26 липня, 2022 вiвторок
07:38
війна з Росією Донецьк, пожежа, нафтобаза

В окупованому росіянами Донецьку в ніч проти 26 липня спалахнула пожежа на нафтобазі

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднив відео пожежі у telegram. 

"Ранок не ранок, без смаженої русні. Всім переможного дня. Слава Україні! Підготовка до цього концерту в Донецьку була дуже ретельною,  тому і такий  "яскравий" результат", - прокоментували відео в центрі. 

Російські ЗМІ повідомили, що пожежа спалахнуло на нафтобазі в Будьонівському районі Донецька. Горять цистерни паливом, вогонь від пожежі видно у кількох районах міста, полум'я у висоту сягає 20 м. 

Окупаційна влада Донецька стверджує, що пожежа спалахнула о 2:20 по внаслідок українського обстрілу. По Будьонівському району нібито було випущено три снаряди калібру 155 мм.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Донецьк
Донбас
ЗСУ
Донеччина
нафтобаза
Читайте також:
23 липня, 2022 субота
Японія не дозволить Путіну взяти участь в державних похоронах убитого експрем'єра Сіндзо Абе
25 липня, 2022 понедiлок
Росіяни знають, що в будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець, - Буданов про застосування ЗСУ HIMARS
25 липня, 2022 понедiлок
Лавров шукає можливості, щоб уникнути відповідальності. Боїться покарання за скоєні злочини, - Чалий
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 39.1
  • EUR
    Купівля 38.3
    Продаж 39.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
26 липня
09:08
полонені окупанти
Малюська розповів, що відбувається з російськими військовополоненими в Україні
09:00
Оновлено
Траса Київ - Одеса
Літаки стратегічної авіації РФ вдарили по Одещині: пошкоджено приватні будівлі прибережних сіл
08:45
Оновлено
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
Росія вдарила ракетами по Миколаєву: намагалася уразити порт, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
08:37
Рашисти не припиняють обстрілювати Дніпропетровщину
Загарбники обстріляли два райони на Дніпропетровщині: пошкоджено лінію електропередач
08:35
Ракетний удар, пожежа, Одеса
Розвідка Британії висунула власну версію мети ракетного удару по порту в Одесі
08:21
Оновлено
Харків
Росіяни обстріляли Харків: сталася пожежа в автосалоні
08:01
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко дебютував у команді Реброва
07:58
Танк, ЗСУ
ЗСУ відбили штурм у районі парку "Святі гори" і завдали втрат ворогу біля Берестового та Семигір’я, росіяни наступають під Покровським
07:27
білоруські військові
Війська Білорусі тренувалися налагоджувати зв’язок з пунктами управління, велася розвідка у напрямках Ковеля та Луцька
07:08
Бен Уоллес
Міністр оборони Британії застеріг країни, які намагаються бути нейтральними до агресії Путіна: разом сидите на паркані, а зрештою він з’їсть вас
07:06
Пентагон
Пентагон оприлюднив повний вміст нового пакету допомоги Україні з HIMARS та дронами Phoenix Ghost
06:34
Ріші Сунак та Ліз Трасс
Претенденти на посаду Джонсона відповіли на запитання про можливість прямої участі Британії у війні з РФ
06:02
Ліз Трас та Ріші Сунак під час теледебатів
Перші теледебати претендентів на пост прем'єра Британії не показали фаворита, - Sky News
05:47
Конгрес США
Цілі Путіна в Україні зазнали невдачі, Росія буде ще більше принижена, - представник конгресу США
05:16
На фото ярмарок вакансій у Берліні
Німеччина від 24 лютого прийняла близько 1 млн біженців з України
04:51
війна з РФ
Росіянам важко дається просування на Донбасі і вони готуються до контрнаступу ЗСУ на Півдні, - ISW
04:27
мавпяча віспа
У Франції зареєстровано понад 1,7 тис. підтверджених випадків мавпячої віспи
04:04
ОЗСП "Любарт" ССО
Зеленський пояснив причину звільнення командира Сил спеціальних операцій
03:39
Прапор перемоги та ЛГБТ над Рейхстагом
У Росії закликають повторно "брати Берлін" через прапор ЛГБТ над Рейхстагом
03:16
путін, санкції
Середній клас у Росії становить менше 12%. Путін переконаний, що таких 70%, - ЗМІ
02:53
ізраїль україна
Ізраїль може приєднатися до санкцій проти Росії через закриття агенції "Сохнут", - ЗМІ
02:30
nord stream 1 Північний потік газ
Нова спроба газового шантажу Росії підняла ціну на блакитне паливо до $1,9 тис.
02:07
Експорт зерна з України
США докладуть усіх зусиль, щоб змусити Москву виконувати угоду по вивезенню зерна з України, – Держдеп
01:44
підбита техніка окупантів
Поблизу П'ятихатки знищено пункт управління та склад боєприпасів десанту РФ, - ОК "Південь"
01:21
ОБСЄ
"Вимагаємо негайного звільнення наших співробітників". В ОБСЄ нагадали про незаконне затримання членів місії на Донбасі
00:58
Ердоган Путін
Ердоган заявив, що ставиться до Путіна, як до друга. До Зеленського також
00:39
Харків, обстріл
У Харкові прогриміли вибухи
00:28
Ердоган переговори
"Ми не хотіли, щоб це сталось, але це сталось". Ердоган прокоментував обстріл Росією порту Одеси
00:27
Армія Білорусі
Міноборони Білорусі планує закупити тисячу мішків для трупів, - ЗМІ
00:13
Starlink
У Мінцифрі розповіли скільки Starlink працюють на перемогу України
00:12
ураження Антонівський міст
Нова ціль для ЗСУ. Росіяни пробують влаштувати понтонну переправу на Херсонщині
00:10
коронавірус
"Окрім війни в Україні та інфляції": взимку Європу очікує новий сплеск захворювання на коронавірус
2022, понедiлок
25 липня
23:58
З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло щонайменше 5237 мирних жителів, - ООН
23:50
Михайло Подоляк
"Вся ця лірика не працює", - Подоляк про плановані Росією "референдуми" на окупованих українських територіях
23:34
Юрій Грабовський
У Києві через шість років засудили вбивць адвоката Грабовського
23:26
Аналітика
Сергій Згурець
США передадуть Україні ракету, якої ще немає в американській армії. Колонка Сергія Згурця
23:19
"Прості керчани, видихайте, і в разі чого… а нічого": мешканці Керчі показали свої бомбосховища
22:53
Газопровід
Без узгодження з Україною. Росіяни підвищили тиск на газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород
22:42
Марія Захарова
Росія пригрозила Україні та Євросоюзу за слова про перемогу на полі бою
22:31
Євробачення
Євробачення у Британії фінансуватиме ВВС,- Ткаченко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV