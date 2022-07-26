В окупованому Донецьку вночі спалахнула нафтобаза
В окупованому росіянами Донецьку в ніч проти 26 липня спалахнула пожежа на нафтобазі
Центр стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднив відео пожежі у telegram.
"Ранок не ранок, без смаженої русні. Всім переможного дня. Слава Україні! Підготовка до цього концерту в Донецьку була дуже ретельною, тому і такий "яскравий" результат", - прокоментували відео в центрі.
Російські ЗМІ повідомили, що пожежа спалахнуло на нафтобазі в Будьонівському районі Донецька. Горять цистерни паливом, вогонь від пожежі видно у кількох районах міста, полум'я у висоту сягає 20 м.
Окупаційна влада Донецька стверджує, що пожежа спалахнула о 2:20 по внаслідок українського обстрілу. По Будьонівському району нібито було випущено три снаряди калібру 155 мм.
- 23 липня, українські захисники знищили три бази окупантів на території Херсонської, Донецької і Луганської областей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.04
Купівля 38.04Продаж 39.1
-
EUR
Купівля 38.3Продаж 39.56
- Актуальне
- Важливе