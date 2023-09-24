В окупованому Джанкої підірвали автівку російського військового, - ЗМІ
У тимчасово окупованому Джанкої в Криму невідомі підірвали автомобіль російського військового. За попередньою інформацією, здетонувала бомба
Про це повідомляють український журналіст Андрій Цаплієнко та російський тг-канал BAZA.
За попередніми даними, під автомобілем спрацював вибуховий пристрій. Зазначається, що невідомі прикріпили до днища "шевроле-авео" контактний заряд СВ потужністю близько 500 грамів у тротиловому еквіваленті.
У суботу, 23 вересня, бомба здетонувала поруч із будинком, де проживає російський окупант. Жодних вражаючих елементів у бомбі використано не було.
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