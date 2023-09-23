Від початку вторгнення РФ 247-ий російський полк втратив вже трьох командирів, - британська розвідка

Про це пише міністерство оборони Великої Британія.

Зазначається, що командир 247-го гвардійського десантно-штурмового полку

полковник Василь Попов, ймовірно, був убитий на Оріхівському напрямку.

За кілька тижнів до цього, у серпні 2023 року, його попередник, полковник Петро Попов, ймовірно, склав повноваження. За даними розвідки, він діяв на знак протесту проти того, що військові не змогли знайти тіла загиблих окупантів. Крім цього, ﻿﻿у перші тижні повномасштабного вторгнення РФ під Миколаєвом загинув тодішній командир 247-ї бригади полковник Костянтин Зізевський.

"Досвід 247-ї підкреслює надзвичайне виснаження та часту зміну складу у російських військах, навіть серед відносно високопоставлених кадрів.