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Буданов: Втрати у ЗСУ менші, ніж у росіян, попри те, що Україна йде в наступ

23 вересня, 2023 субота
06:25
Війна з Росією Кирило Буданов (в центрі)

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що втрати серед Збройних Сил України менші, ніж в армії РФ, хоч і в наступ йдуть українські військові

Про це він розповів в інтерв'ю theWarzone.

За словами Буданова, цілком логічно, що всі втрати серед українських захисників – і вбитими, і пораненими – зросли з переходом до наступальних дій, якщо порівнювати з попередніми періодами.

"Але є така дуже цікава особливість, що, попри те, що ми йдемо в наступ, кількість наших втрат все одно нижча, ніж на боці ворога, який обороняється", - наголосив очільник ГУР.

Він додав, що станом на зараз мають відбутися зміни, адже Україні знадобляться додаткові системи зброї та "можливості, які все ще можуть змінити цей баланс, що ми маємо сьогодні".

"Дивлячись на ситуацію виключно з точки зору людських ресурсів, якщо порівнювати український потенціал із російським, то у росіян людських ресурсів набагато більше. Тому ми не можемо продовжувати битися солдат на солдата. Це не дасть бажаних результатів". - зазначив Буданов.

Як він заявив, Силам оборони потрібні системи озброєння великої дальності, щоб вражати командні пункти РФ, ворожі матеріально-технічні сховища тощо.

  • Також напередодні подібну думку висловили в Інститут вивчення війни. За даними ISW, втрати російських окупантів істотно збільшилися на заході Запорізької області на тлі контрнаступу української армії.
  • Як повідомили в Генштабі, за минулу добу ЗСУ ліквідували 480 окупантів. Станом на 22 вересня загальні бойові втрати противника в особовому складі становлять близько 274 950 осіб.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
ГУР
Кирило Буданов
Вбиті росіяни
наступ ЗСУ
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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