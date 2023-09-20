Втрати російських військових у Запорізькій області суттєво зросли, - ISW
Втрати російських окупантів істотно збільшилися на заході Запорізької області на тлі контрнаступу української армії
Про це пише Інститут вивчення війни.
За словами речника Таврійського угрупування військ ЗСУ полковника Олександра Штупуна, 18 вересня російські війська втратили 313 осіб (ймовірно, вбитими та пораненими) на Таврійському напрямку, включаючи захід Запорізької області.
Він також заявив, що ці втрати значно більші, ніж за попередні два дні, коли російські війська щодня втрачали приблизно 200 осіб.
Зазначається, що повітряно-десантні війська РФ ведуть оборонні дії на Таврійському напрямку (ймовірно, на заході Запорізької області), і що для "прикриття" частин цих ПДВ прибули загони "Шторм-Z" із призовниками-в'язнями.
За словами аналітиків, деякі частини російських 7-ї гвардійської гірськострілецької дивізії та 76-ї гвардійської дивізії ВДВ Росії контратакували проти України в районі Роботине. Зазначається, що це могло послабити їх.
Загони "Шторм-Z" найчастіше неефективні у бою і, швидше за все, забезпечать російську оборону на заході Запорізької області незначною бойовою міццю.
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