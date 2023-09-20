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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Втрати російських військових у Запорізькій області суттєво зросли, - ISW

Втрати російських військових у Запорізькій області суттєво зросли, - ISW

20 вересня, 2023 середа
06:18
Війна з Росією втрати окупантів

Втрати російських окупантів істотно збільшилися на заході Запорізької області на тлі контрнаступу української армії

Про це пише Інститут вивчення війни.

За словами речника Таврійського угрупування військ ЗСУ полковника Олександра Штупуна, 18 вересня російські війська втратили 313 осіб (ймовірно, вбитими та пораненими) на Таврійському напрямку, включаючи захід Запорізької області.

Він також заявив, що ці втрати значно більші, ніж за попередні два дні, коли російські війська щодня втрачали приблизно 200 осіб.

Зазначається, що повітряно-десантні війська РФ ведуть оборонні дії на Таврійському напрямку (ймовірно, на заході Запорізької області), і що для "прикриття" частин цих ПДВ прибули загони "Шторм-Z" із призовниками-в'язнями.

За словами аналітиків, деякі частини російських 7-ї гвардійської гірськострілецької дивізії та 76-ї гвардійської дивізії ВДВ Росії контратакували проти України в районі Роботине. Зазначається, що це могло послабити їх.

Загони "Шторм-Z" найчастіше неефективні у бою і, швидше за все, забезпечать російську оборону на заході Запорізької області незначною бойовою міццю.

  • На війні проти України загинув командир 31-ї Ульянівської десантно-штурмової бригади армії РФ полковник Андрій Кондрашкін "Дунай".
  • Минулої доби українські захисники успішно відбили атаки ворога і ліквідували ще 520 російських військових.
Україна
Росія
Запорізька область
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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