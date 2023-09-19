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Росіяни намагаються повернути втрачені позиції під Бахмутом, ЗСУ успішно відбиває ворожі атаки, - Генштаб

19 вересня, 2023 вiвторок
06:58
Війна з Росією ЗСУ

За добу понеділка, 18 вересня, російські терористи не покидали спроб повернути втрачені позиції в районі Андріївки та Кліщіївки під Бахмутом. Натомість українські захисники успішно відбивали атаки ворога

Про це у ранковому зведенні інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Так, протягом минулої доби на фронті відбулося 35 бойових зіткнень.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут впродовж минулої доби ворог здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога та крок за кроком відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції. Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Кремль відправив до військового аеродрому у Криму 100 строковиків

За даними Генштабу ЗСУ, Кремль продовжує відправляти військовослужбовців із територіальних суб’єктів РФ до тимчасово окупованих територій України.

Так, 15 вересня цього року до тимчасово окупованого міста Джанкой АР Крим, на місцевий військовий аеродром, прибуло близько 100 військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської республіки російської федерації для посилення охорони та оборони зазначеного об'єкта.

Армія РФ завдала 22 ракетних ударів по Україні, а Сили оборони 9 разів вдарили по районах скупчення окупантів

Минулої доби РФ завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БПЛА типу Shahed-136/131. ППО знищила всі 17 крилатих ракет та 18 із 24 "шахедів" противника. На жаль, внаслідок таких терористичних дій Кремля, є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура.

Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали Берестове, Копанки, Шийківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Новосадове, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка та Роботине Запорізької області; Веселе, Одрадокам'янка, Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 

Крім того, підрозділами ракетних військ уражено 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 3 зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів, 1 пункт управління противника.

  • У ніч на 19 вересня окупанти запустили в напрямку з півдня на захід України "шахеди", на Львівщині та ще у кількох областях працювала ППО. У Львові через атаку з-під завалів дістали чоловіка і жінку.
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