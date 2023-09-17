На фронті загинув російський полковник Кондрашкін, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні проти України загинув командир 31-ї Ульянівської десантно-штурмової бригади армії РФ полковник Андрій Кондрашкін "Дунай"
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан та заступник голови Росгвардії у "ДНР" Олександр Ходаковський.
"Поки ми воювали пліч-о-пліч, ми потоваришували з Андрієм, і сьогодні нас дуже глибоко поранило звістка про його загибель", - написав окупант Ходаковський.
Відомо, що 31-ша Ульянівська десантно-штурмова бригада брала участь в окупації Криму та захопленні Іловайська у 2014 році, а також у боях за Гостомель у 2022 році.
- 16 серпня стало відомо, що в Москві помер колишній командувач військ східного військового округу та ексзаступника міністра оборони РФ генерал-полковник Геннадій Жидко.
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