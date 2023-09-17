На фронті загинув російський полковник Кондрашкін, - офіцер ЗСУ Штефан

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан та заступник голови Росгвардії у "ДНР" Олександр Ходаковський.

"Поки ми воювали пліч-о-пліч, ми потоваришували з Андрієм, і сьогодні нас дуже глибоко поранило звістка про його загибель", - написав окупант Ходаковський.

Відомо, що 31-ша Ульянівська десантно-штурмова бригада брала участь в окупації Криму та захопленні Іловайська у 2014 році, а також у боях за Гостомель у 2022 році.