У РФ повідомили про смерть генерала Жидка, який у 2022 році командував окупаційними військами в Україні
У Москві помер колишній командувач військ східного військового округу та ексзаступника міністра оборони РФ генерал-полковник Геннадій Жидко
Про це повідомила низка російських пропагандистських ЗМІ з посиланням на телеграм-канал губернатора Хабаровського краю Михайла Дегтярьова.
Дегтярьов повідомляє, що Геннадій Жидко помер у Москві начебто після тривалої хвороби.
Довідка. Геннадій Жидко у 2016 році очолював штаб угруповання збройних сил Росії в Сирії. 2018 року він став командувачем східного військового округу ЗС РФ. А з листопада 2021-го до липня 2022-го був заступником міністра оборони – начальником головного військово-політичного управління збройних сил Росії.
У червні 2022 року повідомляли, що Жидка призначили командувати всім окупаційним угрупованням ЗС РФ в Україні. Він нібито змінив на цій посаді генерала Дворнікова. Останній очолював угруповання з квітня, коли війська РФ змушені були відступити з-під Києва.
Після приходу Жидка російська армія зазнала серії більших поразок: у серпні 2022 року росіяни здали майже всю Харківська область, а крім того, ускладнилася ситуація в Херсоні, який російські війська мусили залишити в листопаді. У жовтні, як повідомляє The Moscow Times стало відомо про звільнення Жидка: він втратив всі посади, включаючи посаду заступника міністра оборони
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