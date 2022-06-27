Про це повідомляє Інститут дослідження війни - ISW.

Американські аналітики припускають, що Геннадій Жидко очолює загальне командування російськими військами в Україні. Такого висновку вони дійшли, оскільки саме Жидко сидів поруч та спілкувався з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу під час його візиту на тимчасово окуповані території України 26 червня.

В ISW зазначають, що на відео російського міноборони табличка з прізвищем Жидка була розмита, а про його призначення не було оголошено офіційно.

За даними групи російських блогерів CIT, Геннадій Жидко замінив на посаді командувача операцією в Україні Олександра Дворнікова, на прізвисько "м'ясник Алеппо", ще 26 травня. ISW тоді не знайшов підтвердження цього факту. Однак чільне місце Жидка під час візиту Шойгу, ймовірно, підтверджує, що він таки замінив Дворнікова.

26 червня міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув на тимчасово окуповані росіянами території України.

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