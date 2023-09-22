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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни за добу війни в Україні втратили 480 військових, 6 танків і 38 ракет, - Генштаб
Оновлено

Росіяни за добу війни в Україні втратили 480 військових, 6 танків і 38 ракет, - Генштаб

22 вересня, 2023 п'ятниця
08:11
Війна з Росією втрати ворога

Українські захисники продовжують тримати оборону, вести наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, а також знищувати росіян. Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 480 окупантів

Про це 22 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 274 950 (+480) осіб
  • танків ‒ 4644 (+6)
  • бойових броньованих машин ‒ 8891 (+8)
  • артилерійських систем – 6177 (+40)
  • РСЗВ – 785 (+4)
  • засобів ППО ‒ 528 (+0)
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4858 (+8)
  • крилатих ракет ‒ 1517 (+38)
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8690 (+20)
  • спеціальної техніки ‒ 912 (+1)

Дані уточнюються.

Зведення Генштабу: Сили оборони продовжують наступати на двох напрямках, на фронті відбулося 26 зіткнень

Про це пише Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Тут, впродовж минулої доби окупанти здійснили 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Шахтарському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Микільського Донецької області.

На Запорізькому напрямку атаки противника в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області завершилися для загарбників значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога та змушують відходити із займаних позицій.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Росіяни обіцяють в'язням дострокове звільнення з тюрми  в обмін на контракт із ЗС РФ

"У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів та з метою комплектування підрозділів повітряно-десантних військах на території Краснодарського краю російської федерації проводяться агітаційні заходи в місцях позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в’язням обіцяють дострокове звільнення з місць позбавлення волі в обмін на контракт зі Збройними силами Росії, термін дії якого до закінчення війни.

Армія РФ завдала 59 ракетних та 62 авіаційних удари по території України

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

Ворог завдав 59 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Авіаційних ударів зазнали Грем’яч Чернігівської області; Дігтярне Сумської області; Огірцеве, Берестове, Копанки, Шийківка Харківської області; Невське Луганської області; Діброва, Андріївка, Міньківка, Кліщіївка, Північне, Архангельське, Єлизаветівка, Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Білогір’я, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Львове, Ольгівка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони уразили 9 артилерійських засобів та 2 станції РЕБ ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по станціям РЕБ противника. Також нашими захисниками знищено 1 ворожий ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та 2 станції РЕБ противника.

  • На півдні підрозділи "Гвардії наступу" просунулись вглиб оборони російського війська, нині закріплюються та відбивають атаки ворога.
  • Російські елітні війська, які наразі діють у західній частині на Запоріжжі, з середини серпня не змогли зупинити поступове, але впевнене просування українських військ.
  • Інститут вивчення війни повідомив, що українська бронетехніка вже діє за останньою лінією російської оборони, через який зараз проникають українські сили на заході Запорізької області.
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Куп'янськ
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