"Гвардія наступу" просунулася вглиб оборони росіян на півдні
На півдні підрозділи "Гвардії наступу" просунулись вглиб оборони російського війська, нині закріплюються та відбивають атаки ворога
Про це розповів у Military Media Center виконувач обов'язків директора департаменту планування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.
На Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" НГУ витісняють російських окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах попри потужний опір противника.
"Попри щільне мінування та інженерне обладнання, а також потужний спротив окупантів, наші підрозділи мали частковий успіх, просунулись як в глибину оборони ворога, так і по фронту", - розповів Уршалович.
Крім того, на сході підрозділи Нацгвардії у складі Сил оборони також беруть участь в оборонній операції на Куп’янському та Лиманському напрямках, а також наступальних діях на Бахмутському напрямку.
"На Куп’янському та Лиманському напрямках противник посилює свої передові підрозділи, продовжує доукомплектовувати штурмові, зокрема танкові підрозділи. Також спостерігаються спроби його інженерно-саперних груп приховано здійснювати облаштування проходів у власних мінно-вибухових загородженнях", - повідомив полковник.
Що відомо про "Гвардію наступу"
МВС розпочало формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ. Проєкт називається "Гвардія наступу". Це бригади з добровольців, які братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму.
Бригади Національної гвардії України "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та "Азов".
Бригада Національної поліції України "Лють".
Бригада Державної прикордонної служби України "Сталевий кордон".
Станом на 11 березня 28 тисяч добровольців подали заявки для участі в підрозділах "Гвардії наступу". А вже 2 травня Клименко заявив, що Україна вже повністю сформувала вісім бригад "Гвардії наступ".
15 травня стало відомо, що перші добровольці Гвардії наступу вже пройшли базову підготовку.
2 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що заявки від українців на вступ до підрозділів Гвардії наступу, ще опрацьовуються, бо нові бригади ще будуть формуватися.
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