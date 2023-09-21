"Гвардія наступу" просунулася вглиб оборони росіян на півдні

Про це розповів у Military Media Center виконувач обов'язків директора департаменту планування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

На Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" НГУ витісняють російських окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах попри потужний опір противника.

"Попри щільне мінування та інженерне обладнання, а також потужний спротив окупантів, наші підрозділи мали частковий успіх, просунулись як в глибину оборони ворога, так і по фронту", - розповів Уршалович.

Крім того, на сході підрозділи Нацгвардії у складі Сил оборони також беруть участь в оборонній операції на Куп’янському та Лиманському напрямках, а також наступальних діях на Бахмутському напрямку.

"На Куп’янському та Лиманському напрямках противник посилює свої передові підрозділи, продовжує доукомплектовувати штурмові, зокрема танкові підрозділи. Також спостерігаються спроби його інженерно-саперних груп приховано здійснювати облаштування проходів у власних мінно-вибухових загородженнях", - повідомив полковник.

Що відомо про "Гвардію наступу"

МВС розпочало формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ. Проєкт називається "Гвардія наступу". Це бригади з добровольців, які братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму.

Бригади Національної гвардії України "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та "Азов".

Бригада Національної поліції України "Лють".

Бригада Державної прикордонної служби України "Сталевий кордон".

Станом на 11 березня 28 тисяч добровольців подали заявки для участі в підрозділах "Гвардії наступу". А вже 2 травня Клименко заявив, що Україна вже повністю сформувала вісім бригад "Гвардії наступ".

15 травня стало відомо, що перші добровольці Гвардії наступу вже пройшли базову підготовку.

2 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що заявки від українців на вступ до підрозділів Гвардії наступу, ще опрацьовуються, бо нові бригади ще будуть формуватися.