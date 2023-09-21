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"Гвардія наступу" просунулася вглиб оборони росіян на півдні

21 вересня, 2023 четвер
14:41
Війна з Росією Гвардія наступу

На півдні підрозділи "Гвардії наступу" просунулись вглиб оборони російського війська, нині закріплюються та відбивають атаки ворога

Про це розповів у Military Media Center виконувач обов'язків директора департаменту планування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

На Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" НГУ витісняють російських окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах попри потужний опір противника.

"Попри щільне мінування та інженерне обладнання, а також потужний спротив окупантів, наші підрозділи мали частковий успіх, просунулись як в глибину оборони ворога, так і по фронту", - розповів Уршалович.

Крім того, на сході підрозділи Нацгвардії у складі Сил оборони також беруть участь в оборонній операції на Куп’янському та Лиманському напрямках, а також наступальних діях на Бахмутському напрямку.

"На Куп’янському та Лиманському напрямках противник посилює свої передові підрозділи, продовжує доукомплектовувати штурмові, зокрема танкові підрозділи. Також спостерігаються спроби його інженерно-саперних груп приховано здійснювати облаштування проходів у власних мінно-вибухових загородженнях", - повідомив полковник.

Що відомо про "Гвардію наступу"

МВС розпочало формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ. Проєкт називається "Гвардія наступу". Це бригади з добровольців, які братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму.

Бригади Національної гвардії України "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та "Азов".

Бригада Національної поліції України "Лють". 

Бригада Державної прикордонної служби України "Сталевий кордон".

Станом на 11 березня 28 тисяч добровольців подали заявки для участі в підрозділах "Гвардії наступу". А вже 2 травня Клименко заявив, що Україна вже повністю сформувала вісім бригад "Гвардії наступ".

15 травня стало відомо, що перші добровольці Гвардії наступу вже пройшли базову підготовку.

2 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що заявки від українців на вступ до підрозділів Гвардії наступу, ще опрацьовуються, бо нові бригади ще будуть формуватися.

військові
російська армія
Нацгвардiя
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
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