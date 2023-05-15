Перші добровольці Гвардії наступу вже пройшли базову підготовку

Про це Еспресо повідомив речник Нацгвардії України Руслан Музичук.

"Формування бригад почалося в лютому. Тоді було оголошено про формування 8 бригад МВС і 6 із них були саме бригади Нацгвардії. 11 квітня було оголошено про те, що буде формуватися ще одна бригада саме в Нацгвардії - "Хартія". Це сьома наша бригада, всього їх у Гвардії наступу вже 9. Ті добровольці, які першими подавали заявки в лютому-березні місяці, вже пройшли відбір, пройшли медкомісію, пройшли тестування, вони зараховані в списки бригад і вже пройшли навіть індивідуальну підготовку. Тобто, опанували базові навички: стрільбу, володіння стрілецькою зброєю, індивідуальною зброєю і зараз взялися до навчань, до тренувань у складі підрозділів. Це рота, батальйон і ці тренування вже на завершальному етапі, саме для тих людей, які першими вступили", - сказав Музичук.

При цьому речник Нацгвардії зазначив, що прийом заявок триває.

"Зараз триває ще приймання заявок, ми формуємо певні резерви і ми, звичайно, формуємо сьому бригаду "Хартію". Для багатьох бійців, які саме туди потрапляють, починається, знову ж таки, спочатку індивідуальна, а пізніше це буде колективна підготовка. Тобто, ротні тактичні навчання, в складі батальйону і т. ін.", - сказав Музичук.

Представник Нацгвардії також повідомив подробиці підготовки бійців.

"Що стосується завдань і напрямків - то, звичайно, врахований досвід і останнього року ведення бойових дій, і за ці попередні 8 років. Мова про те, що це важке озброєння, використання артилерії. Ми готуємо також військовослужбовців, які можуть використовувати безпілотні літальні апарати: починаючи від виконання розвідувальних задач і закінчуючи нанесенням вогневого ураження. Ми бачимо, наскільки зараз ця робота ефективна. Треба розуміти, що підрозділи Гвардії наступу - в структурі МВС, проте на період дії воєнного стану всі підрозділи - це сили оборони нашої держави та виконують свої задачі в рамках єдиного задуму, підпорядковуються головнокомандувачу ЗСУ. Рішення на виконання ними задач на певних напрямках буде прийнято саме головнокомандувачем", - сказав Музичук.

За словами речника Нацгвардії, підготовку вдається покращувати за рахунок участі бійців із бойовим досвідом, деякі з яких воюють з 2014 року.

"Основна мета Гвардії наступу - це формування штурмових бригад, підрозділів. Що стосується саме Нацгвардії, то вони формуються на базі чинних військових частин, які були трохи меншими. Проте військовослужбовці, які формують їх основу, вже мають бойовий досвід, починаючи від 2014 року. Це досвідчені бійці, командири, сержанти й інструктори, що дає змогу зробити значно ефективнішою підготовку й пришвидшити підготовку самих підрозділів. Деякі підрозділи, наприклад роти чи батальйони цих бригад, виконували, й досі виконують бойові задачі, зокрема й на сході, тоді як формуються додаткові підрозділи, роти й батальйони, які проходять бойове злагодження й тренування, щоб надалі виконувати бойові задачі", - сказав Музичук.