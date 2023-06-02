Гвардія наступу: МВС анонсувало формування нових штурмових бригад

Про це він розповів в інтерв’ю BBC News Ukrainian.

"Це кілька десятків тисяч, близько 40 (надійшло заявок від охочих - ред.). Заявки ми ще опрацьовуємо, тому що нові бригади будуть ще формуватись", - заявив Клименко.

Міністр внутрішніх справ розповів, що всі бригади і ЗСУ, і Гвардії наступу мають приблизно однакове озброєння, за винятком деяких видів важкого озброєння. Зокрема МВС має автомобілі, бронетранспортери, артилерію та мінометне озброєння.

Повідомляється, що основна мета створення цих підрозділів - здійснити штурмові дії для звільнення території України та вийти на кордон 1991 року.

"Це нові підрозділи, куди ми набрали нових людей. Ці підрозділи сформовані з кістяка - командирів, які пройшли бойові дії, мають досвід участі у війні. Ці командири та інструктори вчать молоде поповнення, яке приходить до нас для того, щоб сформуватись уже в бойові порядки й в складі сил оборони взяти участь в бойових діях", - наголосив Клименко.

Довідково. МВС розпочало формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ. Проєкт називається "Гвардія наступу". Це бригади з добровольців, які братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму.

Бригади Національної гвардії України "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та "Азов".

Бригада Національної поліції України "Лють".

Бригада Державної прикордонної служби України "Сталевий кордон".

Що відомо про Гвардію наступу

Центри адмінпослуг з 4 лютого приймають заявки до "Гвардії наступу", попередньо подаватися можна було до 1 квітня.

Станом на 11 березня 28 тисяч добровольців подали заявки для участі в підрозділах "Гвардії наступу".

2 травня Клименко заявив, що Україна вже повністю сформувала вісім бригад "Гвардії наступ"." Вони надійдуть під командування Сил оборони після отримання бойового завдання.

15 травня стало відомо, що перші добровольці Гвардії наступу вже пройшли базову підготовку.