ISW: Бронетехніка ЗСУ діє вже за останньою лінією оборони РФ на Запоріжжі
Українська бронетехніка вже діє за останньою лінією російської оборони, через який зараз проникають українські сили на заході Запорізької області
Про це пише Інститут вивчення війни.
На геолокаційних кадрах, опублікованих 21 вересня, видно, що українська бронетехніка просунулась на південь від російських протитанкових ровів і так званих зубів дракона, які є частиною трирівневої оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового.
Зазначається, що поки незрозуміло, чи збережуть українські сили ці позиції. За даними аналітиків, це перший помічений випадок використання бронетехніки українськими військами поза межами російської трирівневої оборони.
"Присутність української бронетехніки за кінцевою лінією нинішньої російської оборони вказує на те, що українці достатньо убезпечили свій прорив перших двох ліній цього шару, щоб провести техніку через пролом", - йдеться у повідомленні.
Сили оборони, ймовірно, придушили російську артилерію та інші протитанкові системи у цьому районі настільки, щоб просунути свою техніку вперед. Здатність України підводити бронетехніку до найпотужніших російських оборонних споруд і крізь них, щоб зупинити їх, і керувати цією технікою поблизу підготовлених російських оборонних позицій є важливими ознаками прогресу українського контрнаступу.
- На півдні підрозділи "Гвардії наступу" просунулись вглиб оборони російського війська, нині закріплюються та відбивають атаки ворога.
- Російські елітні війська, які наразі діють у західній частині на Запоріжжі, з середини серпня не змогли зупинити поступове, але впевнене просування українських військ.
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