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Бронетехніка ЗСУ на Запоріжжі змогла подолати лінію Суровікіна та "зуби дракона", - ЗМІ

21 вересня, 2023 четвер
21:20
Війна з Росією контрнаступ ЗСУ, Запоріжжя ,війна з Росією

Українська важка техніка вперше подолала російські укріплення першої лінії Суровікіна у районі села Вербове у Запорізькій області

Про це повідомляють OSINT-аналітики, які роблять висновок щодо опублікованого відео російських атак з української важкої техніки, пише телеграм-канал "Агентство. Новини".

Аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос вважає, що важка техніка вперше подолала протитранспортний рів та "зуби дракона" на цьому напрямі. Як зазначає військовий аналітик Роб Лі, оборонну лінію пройшли броньовані машини Stryker, БМП Marder і БТР MaxxPro.

Баррос додає, що українська техніка на відео, швидше за все, їхала по дорозі, яка, мабуть, була збережена при будівництві рову та прокладанні лінії з "зубами дракона". Це, ймовірно, свідчить про те, що ЗСУ могли розгромити російську оборону на цій ділянці, додає експерт.

Просування української важкої техніки у цьому районі — значний розвиток ситуації на фронті, зазначив Роб Лі. Ймовірно, що українські сили готуються до нового наступу, вважає Баррос.

Відзначимо, що українські війська вперше подолали оборонні споруди в районі Вербового наприкінці серпня. На початку вересня ЗСУ вдалося розширити пролом у російській обороні. При цьому аналітики ISW тоді наголошували на тому, що не можуть говорити про прорив лінії Суровікіна, оскільки в цьому районі ще не з'явилася українська важка техніка.

Після перших повідомлень про успіхи України в Запорізькій області західні спецслужби почали відчувати обережний оптимізм щодо перспектив подальшого просування ЗСУ у напрямку Токмака.

  • Як повідомив сьогодні Інститут вивчення війни, українські захисники продовжують наступальні дії біля Бахмута на Донеччині та на заході Запорізької області.
  • Про те, що Сили оборони продовжують контрнаступ на Запоріжжі також інформує Генштаб ЗСУ.
Запоріжжя
Контрнаступ ЗСУ
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